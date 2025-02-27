26日夜、埼玉県内でバイクによるひったくり事件が4件相次ぎました。この3日間で県内で起きた同様の事件は10件以上になります。【映像】事件現場周辺の様子26日午後8時ごろ、久喜市の路上で自転車に乗っていた40歳の女性が、かごに入れていたリュックサックを黒っぽいバイクに乗った2人組にひったくられました。その3分後には約900m離れた場所で、20代の女性が同じ特徴のバイクの2人組にリュックサックを盗まれました。その前