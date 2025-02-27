¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¯¡¢¤ªÆù¥Õ¥ê¡¼¥¯¡¢Âç¿©¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î³§¤µ¤ó¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥­¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¢2025Ç¯¤ÎÂè°ìÃÆ¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥­¥ó¥°¡¦¥¤¥¨¥Æ¥£ ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¤¬2·î13Æü¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤À¡£°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤ÄÁí¥«¥í¥ê¡¼1,692kcal¡¢Áí½ÅÎÌ550g¤ÎÇ÷ÎÏ¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥­¥ó¥°¡¦¥¤¥¨¥Æ¥£ ¥¶¡¦¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡Ù¥Ð¡¼¥¬¡¼¥­¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤­¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£4Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç