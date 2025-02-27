2024年、webスポルティーバで人気の高かった記事を発表します。本日は西武黄金時代の捕手としてチームを支えた伊東勤氏のインタビューです！（初公開日 2024年12月５日）伊東勤が語るマスク越しに見た名プレーヤー〜投手編（後編）西武の黄金時代を支えた名捕手・伊東勤氏が選ぶ「すごいと思った投手ベスト５」。前編では４人挙げてもらったが、最後のひとりは誰なのか？ プロ通算169勝を挙げた高橋直樹氏photo by Sankei Vi