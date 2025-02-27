小栗旬、松坂桃李、池松壮亮、窪塚洋介が共演する映画『フロントライン』が、6月13日より劇場公開されることが決定。追加キャストとして森七菜、桜井ユキ、美村里江、三石研、滝藤賢一の出演が発表され、特報予告とポスター、場面写真が公開された。【動画】あの船でいったい何が――？『フロントライン』特報予告2019年12月に中国の湖北省武漢市で初めて発生が確認され、2020年に入ってから世界的流行（パンデミック）を引