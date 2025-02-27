芸能事務所「ヒラタオフィス」と脚本家・演出家のタカイアキフミ氏のソロプロジェクト「ＴＡＡＣ」がタッグを組んだ舞台「さえなければ」が３月５日から東京・新宿のサンモールスタジオで上演される（１２日まで）。このほど同作に出演する遠藤健慎、福崎那由他、永嶋柊吾と作・演出のタカイ氏がスポーツ報知の取材に応じた。日本社会が抱える問題を背景に、そこに関わる人々の「営み」を描き出す作風の「ＴＡＡＣ」だが、今回