メ～テレ（名古屋テレビ） 江戸時代の町並みが残る三重県亀山市の「関宿」にあるうなぎ店で、26日夜、火事があり木造2階建ての建物が燃えました。けが人はいませんでした。 警察などによりますと、26日午後10時45分ごろ、亀山市関町中町にあるうなぎ店「五代目うな清」から火が出ているのを近くの住民が見つけ、消防に通報しました。 火は約3時間半後に消し止められましたが、店舗の木造2階建ての建物が焼けました。