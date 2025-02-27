シェラトン都ホテル東京は、女性のエンパワーメントとジェンダー平等の社会実現を目指す、HAPPY WOMANの活動に賛同し、シンボルカラーのハッピーイエローにちなんだ「シトラスイエローアフタヌーンティー」を3月1日から4月30日まで販売する。スイーツは、オレンジをかたどった形に仕上げた「紅茶とオレンジムース」、バナナ風味のヨーグルトパンナコッタに、はちみつレモンのジュレと柑橘のコンポートを重ねた「ヨーグルトのパンナ