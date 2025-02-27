RUN DMCやビースティ・ボーイズ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ジョニー・キャッシュ、メタリカ、アデルらのプロデュースを手がけ、Def JamやAmerican Recordingsの創始者でもあるリック・ルービンが創作への取り組み方を説いた『リック・ルービンの創作術』（GENEブックス）が翻訳された。断章形式で書かれた本だが、あえて制作プロセスごとに整理することでルービンのやり方を追体験したあとで、創作論としての特徴や今の