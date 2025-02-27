●朝は各地で氷点下の厳しい冷え込み。日中の最高気温は各地14度前後と、寒暖差の非常に大きい一日に●日中は穏やかな空模様。夜はやや厚い雲が広がるも、きょう27日(木)のうちは天気の崩れはない見通し●来週前半の雨とともに気温が下がり出し、寒の戻りの可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からよく晴れたことで、この時間にかけて放射冷却の働きが強くなりました。現在、山間部を中心に氷点下の厳しい冷え込みとなっています