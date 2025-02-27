ニューヨーク証券取引所の画面に映し出された、エヌビディアの株価の動きを示すチャート＝26日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアが26日発表した2024年11月〜25年1月期決算は、純利益が前年同期比80％増の220億9100万ドル（約3兆3千億円）だった。売上高は78％増の393億3100万ドルで純利益、売上高とも四半期として過去最高を更新した。生成人工知能（AI）向けの底堅い需要に支えられ、業績拡大が続い