教誨（柚月裕子、小学館文庫）変な絵（雨穴、双葉文庫）チンギス紀 〈五〉 絶影（北方謙三、集英社文庫）一次元の挿し木（松下龍之介、宝島社文庫）鑑定人氏家京太郎（中山七里、双葉文庫）青い壺（新装版）（有吉佐和子、文春文庫）同志少女よ、敵を撃て（逢坂冬馬、ハヤカワ文庫ＪＡ）世界でいちばん透きとおった物語〈２〉（杉井光、新潮文庫新潮文庫ｎｅｘ）野火、奔る（あさのあつこ、光文社文庫光文社時代小説文庫）ペ