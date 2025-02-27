◎全国の天気北陸と北日本は午前中、雪の降る所がありますが、午後は天気が回復しそうです。関東から西日本は広く晴れて空気の乾燥が進むでしょう。夜遅くなると、九州では雨の降り出す所がありそうです。◎予想最高気温前日と同じくらいの所が多く、各地で春の暖かさとなりそうです。関東から西の太平洋側は15℃くらいで、東京は16℃と3月下旬並みの予想です。新潟は11℃、仙台は10℃で3月中旬並みでしょう。雪の多い地域は、なだ