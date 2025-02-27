ルミネに「平成カルチャー」が大集合今月1日(土)から3月2日（日）までルミネエスト新宿で「ニュートロwithナルミヤキャラクターズ~ウチらの平成がアプデしてカムバ！？〜」が開催されている。ルミネエスト新宿のコラボレーション施策において、史上最大規模である当イベントは、ナルミヤキャラクターズを筆頭に「たまごっち」とのコラボレーションや、サン宝石フェア、ケアベアのポップアップストアなど平成カルチャーに埋め尽くさ