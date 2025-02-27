日本ハムのイケメン5人がアイドル誌に登場…ファン「めっちゃかっこいい」まさかのショットにファンは驚愕の声を上げている。日本ハムは26日、人気女性グラビア週刊誌「anan」に山崎福也投手、伊藤大海投手、田宮裕涼捕手、松本剛外野手、水谷瞬外野手の5人がスペシャルエディション版の表紙を飾ると発表した。黒色のスーツに黒ネクタイ、黒シャツを着用した5人はモデル“顔負け”のスタイルで撮影に応じている。表紙の中心に