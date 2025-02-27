ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２７日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは毎月第４木曜日の企画「出張！安住がいく」で大阪・鶴橋から生中継した。２軒の飲食店を訪れ実食した安住アナの姿にスタジオで進行を務める同局の江藤愛アナ、杉山真也アナらが反応していた。中継は、スムーズに進行したが、最後に安住アナは「東京のスタジオのみなさん、ごめん