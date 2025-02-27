岩手県大船渡市で続く山火事について、現地から最新情報です。こちらは岩手県大船渡市赤崎町の外口漁港です。私の後ろに見えるのが山林火災が起きている現場の一部です。火災が発生したきのう午後から、炎や激しく立ちのぼる煙が見えていました。現在もところどころ炎が見られ、また黒煙も見られます。現場では時折、強い北西の風が陸側から海に向かって吹いています。外口漁港には、けさ5時頃から時折、様子を見に来る人もいまし