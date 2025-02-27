【モデルプレス＝2025/02/27】俳優の小栗旬が主演を務める映画「フロントライン」（2025年6月13日公開）の新たなキャストとして森七菜、桜井ユキ、美村里江、光石研、滝藤賢一の出演が解禁された。【写真】森七菜、インナーカラーで雰囲気ガラリ◆小栗旬主演「フロントライン」2019年12月に中国の湖北省武漢市で初めて発生が確認され、2020年に入ってから世界的流行（パンデミック）を引き起こした新型コロナウイルス。過去に未知