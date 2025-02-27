◆オープン戦エンゼルス―レッズ（２６日、米アリゾナ州テンピ＝テンピディアブロスタジアム）エンゼルスのスーパースター、マイク・トラウト外野手が２６日（日本時間２７日）、レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に右腕ショーから左翼席にオープン戦初アーチを放った。トラウトは昨季４月までに１０本塁打を放ちながら左膝半月板損傷でその後全休しており、この日の一発は昨年４月２４日以来。今オープン戦は２