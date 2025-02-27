本日2月27日（木）、『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』第2弾が放送される。黒柳徹子、高田純次、石原良純の超異色なMC3人が、井森美幸、劇団ひとり、池田美優（みちょぱ）ら豪華ゲストとともに、世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑う2時間。今回は、特別に『徹子の部屋』の“笑”撃の瞬間映像も大特集する。番組の長い歴史の中で起きた、思わず笑ってしまうハプニングとは？◆黒柳徹子のマル秘エピソードトーク！世