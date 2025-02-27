約１年後に迫ったミラノ・コルティナ五輪を前に、26日、ノルディックスキーの世界選手権がノルウェー・トロンハイムで開幕します。この大舞台で、“初制覇”を狙うのが、スキージャンプの小林陵侑選手です。3年前の北京五輪では、金・銀二つのメダルを獲得。さらに、ジャンプ週間、W杯総合優勝など、日本選手初の快挙を次々と成し遂げてきた小林選手にとって、世界選手権は唯一とっていないビッグタイトルです。今季序盤はジャンプ