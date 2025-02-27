女性ファンに”見つかって”しまった新メンバー『timelesz』（旧Sexy Zone）の菊池風磨（29）、佐藤勝利（28）、松島聡（27）が“仲間探し”のコンセプトで10ヵ月にもわたって開催した新人メンバーオーディション 『timeless project』、通称「タイプロ」が２月15日に終了。新たに橋本将生（25）、寺西拓人（30）、猪俣周杜（23）、篠塚大輝（22）、原嘉孝（29）の５人が加わり、『timelesz』は８人体制でスタートすることとなった