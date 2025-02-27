近年、障害や病気などで一般就労が困難な人を対象とした就労支援施設では「工賃の向上」を目的とした様々な取り組みが行われています。その一環として、多機能型障害福祉サービス事業所『みらいおもいけ園』（神戸市長田区）では利用者によるコーヒーの焙煎事業を行っているのだそう。☆☆☆☆同園では、珈琲焙煎事業として「RISUSU COFFEE ROASTERS」というブランドを立ち上げ、今年で3年目を迎えます。「リーススとはラテン