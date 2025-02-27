実業家の前澤友作氏が24日、自身のインスタグラムを更新し、2台のロールスロイスと愛犬の動画を公開した。 【写真】利休＆2台の「仏顔」ロールスロイス！利休、堂々としすぎ！ 動画は愛犬・利休とオープンタイプの「ファントム・ドロップヘッドクーペ」、エルメスの内装と特注カラーの「ファントム・オリベ」を映したもの。X（旧ツイッター）でも紹介しており、サムネル画像では利休が