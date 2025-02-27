女性限定！「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の試合に無料招待！ 名古屋市をホームタウンとするプロバスケットボールクラブ「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」。Bリーグ/B1リーグに所属し、悲願のリーグ優勝に向けて日々闘志を燃やしています。 この度、ナゴヤドット読者の皆さんに、女性限定の特別ご招待企画を用意しました！迫力満点のプロの試合を間近で観戦できるチャンスです。お見逃し