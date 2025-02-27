開幕投手に指名されているドジャースの山本由伸投手（26）は26日（日本時間27日）、ブルワーズとのオープン戦で今春2度目の先発登板。2回に今オープン戦初本塁打を含む2本の本塁打を浴び、2回1/3を投げ4安打3失点となった。初回先頭のチュラングには一塁線へ強烈な打球をはじき返されたが、一塁・ボートが横っ跳びで好捕。山本も素早く一塁ベースカバーに走って1アウトを取った。2番コントレラスには右前打を許したが、3番ミッ