エンゼルスのマイク・トラウト外野手（33）が26日（日本時間27日）、レッズとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。オープン戦2度目の出場で、3回にオープン戦初本塁打を放った。3回にレッズの右腕ショウの変化球を捉えると打球は左越えへ一直線。本拠のファンから大きな拍手が送られ、チームメートからも笑顔で迎えられた。今春、右翼へのコンバートを受け入れたトラウトは24日のジャイアンツとのオープン戦に「1番・右翼