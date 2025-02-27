東方神起（ユンホ・チャンミン）の冠特番『日本デビュー20周年の絆東方神起のTHE MISSION』が、テレビ朝日（※関東ローカル）で今春放送されることが27日、発表された。【写真】カジュアルな装いで大阪をぶらりする東方神起＆浜田雅功東方神起は、2004年に韓国、05年に日本でデビュー。今年4月には、日本デビュー20周年を迎える。今回の特番では、体当たりバラエティー、パフォーマンスも楽しめる。韓国と日本だけにとどま