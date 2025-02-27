Max A. CherneyArsheeya BajwaStephen Nellis［２６日ロイター］ - 米半導体大手エヌビディアは２６日、第１・四半期（２─４月）の売上高が４３０億ドル（プラスマイナス２％）になるという見通しを示し、ＬＳＥＧのまとめたアナリスト予想の４１７億８０００万ドルを上回った。企業が生成人工知能（ＡＩ）インフラ拡充に向け多額の投資を行う中、同社のＡＩ向け半導体に対する旺盛な需要が続くと予想し、主力の新型Ａ