「ミラノデザインウィーク2025」に出展レクサスは、2025年4月8日〜13日、イタリア・ミラノで開催される世界最大のデザインイベント、「ミラノデザインウィーク2025」に出展し、世界中のクリエーションが集結するトルトーナ地区の中心であるスーパースタジオ・ピュー内デイライトにおいて、インスタレーション『A-Un』と、気鋭のクリエイター3組と表現したインタラクティブ作品展示“Discover Together”を世界初公開すると発表した