◆オープン戦ジャイアンツ―カブス（２６日、米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）カブスの今永昇太投手が２６日（日本時間２７日）、敵地のジャイアンツ戦で、今オープン戦初の登板。２回２／３を投げ打者１３人から６三振を奪う一方で１本塁打含む３安打３失点。３月１８日に東京ドームで行われる開幕戦のドジャース戦で開幕投手を務めることが決まっている今永。２１日（同２２日）、シート打撃に登板