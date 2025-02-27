海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はずん・飯尾をゲストに迎え、ジャンボたかおが食べまくる「レインボーのしあわせ背徳グルメ旅」、平成ノブシコブシ・徳井とキャツミの異色コンビがトークを展開する「深夜営業のお店でゆったりサシノミ」をお届けする。 ©️ABCテレビ レインボーがゲスト出演した際に、マヨネ&#12