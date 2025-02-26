エアークローゼットが、骨格・カラー診断サロン「エアクロサロン（airCloset Salon）」の展開を開始した。第1弾は、有楽町マルイと新宿マルイ 本館に期間限定出店する。期間は有楽町マルイが3月1日から7月31日まで、新宿マルイ 本館が3月14日から11月30日まで。 【画像をもっと見る】 同サロンでは、「骨格・パーソナルカラー診断」（1万2800円）、「パーソナルカラー診断」（9800円）、「骨格診断」（9800円）「お悩み相談（