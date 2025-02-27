日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２７日に生放送され、明治安田生命保険が今春社会人になる予定の学生１１００人を対象にした「理想の上司」のアンケート結果を２６日に発表したことを伝えた。女性は同番組総合司会の同局・水卜麻美アナウンサーが９年連続で１位となり、木曜パーソナリティーの俳優・鈴木福に「９年連続おめでとうございます」と祝福の言葉をかけらると、水卜アナは「すみま