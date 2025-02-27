さらなる新戦力発掘だ。巨人・阿部慎之助監督（４５）が２６日、３月１日のヤクルトとのオープン戦（東京Ｄ）から育成外国人のフリアン・ティマ外野手（２０）＝写真上＝とマレク・フルプ外野手（２６）＝同下＝を参加させると明かした。春季キャンプ最終日の前日２５日に西舘や萩尾ら５選手の降格が決定。その中でファームからは「単発で参加させるのはあると思う。３月の頭はティマとフルプを呼んであげようって。どんなもんか