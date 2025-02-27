全日本プロレスは２７日までに「ドリームパワーシリーズ２０２５」開幕戦（３月９日、後楽園ホール）でＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップ王者の宮本裕向が“ミスター斉藤”土井成樹と４度目の防衛戦を行うことを発表した。宮本は、２・２４八王子大会で黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを破り防衛に成功。試合後、土井が挑戦を表明し受諾していた。◆３・９後楽園ホール全対戦カード（試合順は未定）▼ＧＡＯＲＡＴＶ