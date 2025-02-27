◆オープン戦ブルワーズ―ドジャース（２６日・米アリゾナ州フェニックス）ドジャース・山本由伸投手（２６）が２６日（日本時間２７日）、オープン戦の敵地・ブルワーズ戦に先発し、３回途中で５４球を投げ２本の本塁打を浴びるなど４安打３失点で降板した。最速は９６マイル（約１５５キロ）をマークしたが、すでに内定している開幕投手へ課題の残る内容になった。初回は１死から昨季２３本塁打のコントレラスに右前安打を