2月22日（現地時間21日、日付は以下同）、フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ユーロリーグでリトアニアのチームに所属していたロニー・ウォーカー四世との契約を発表した。ウォーカー四世は昨シーズンまでブルックリン・ネッツでプレーしており、早々のNBA復帰を果たす形になっている。 現地メディア『Sixers Wire』によると、ウォーカ&