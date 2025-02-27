◇AFC U20アジアカップ中国2025(2月12日〜3月1日、中国)サッカー『AFC U20アジアカップ』は26日に準決勝が行われました。準々決勝ではイラン（C組1位）をPK戦で破り、今年9月に開催される『FIFA U20ワールドカップ』の出場権を獲得した日本（D組2位）。準決勝ではオーストラリア（A組1位）と対戦しました。日本は後半4分、左サイドを崩されるとクロスに合わされて先制ゴールを許す展開。さらに後半22分、後方のビルドアップ時に前