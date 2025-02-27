香取慎吾が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』第8話のゲストとして、星野真里と須賀健太の出演が決定した。 参考：『二月の勝者』星野真里演じる母の“狂気”が家族を変える中学受験における夫婦のあり方 本作は、区議会議員選挙で当選するためにイメージアップを狙い、シングルファーザーの義弟・小原正助（志尊淳）とその子どもたちと暮らすことになった