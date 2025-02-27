新刊『ファイナンス学者の思考法どこまで理屈で仕事ができるか？』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論「企業価値を拡大すべき」って本当ですか？』に続いて世の中に問いかける第二弾です。ファイナンス理論をモチーフに「科学的