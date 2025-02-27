「自分の仕事に足りないことを全部言語化してくれる本」「会社員人生が180度、変わった！」そんな感想が届いているのが、安藤広大氏のシリーズ最新刊『パーフェクトな意思決定「決める瞬間」の思考法』だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。今回は、全ビジネス