「チューリップ賞・Ｇ２」（３月２日、阪神）桜花賞トライアルの第１弾。主役を務める阪神ＪＦ２着のビップデイジーは２６日、栗東坂路で併せ馬を行い、僚馬を手応えで圧倒した。３カ月ぶりでも仕上がりに不安はなく、前哨戦からきっちりと存在感を示して本番へ向かう。力を示して１冠目へ歩を進めたい。阪神ＪＦ２着のビップデイジーが始動戦に向け、栗東坂路でパーフェクト（３歳未勝利）と併せ馬。懸命に手綱をしごかれる