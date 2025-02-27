2025年2月26日、韓国日報によると、韓国の24年の合計特殊出生率（1人の女性が生涯に生む子どもの数）は0．75で、9年ぶりに前の年を上回った。韓国統計庁は同日、24年の合計特殊出生率が0．75で前年の0．72から0．03上昇したと発表した。合計特殊出生率が前年を上回るのは15年以来9年ぶりのこと。出生数は23万8300人で、前年より8300人（3．6％）増加した。統計庁関係者は「30代前半の人口が大幅に増加したことや、コロナ禍に先延ば