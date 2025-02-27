「チューリップ賞・Ｇ２」（３月２日、阪神）日本を代表するホースマンとして輝きを放った河内洋調教師（７０）＝栗東＝が、３月４日をもってターフに別れを告げる。ラスト重賞は弟弟子・武豊（５５）＝栗東・フリー＝を鞍上に指名し、ウォーターガーベラで桜花賞トライアルに挑む。ウォーターガーベラは２６日、武豊を背に栗東坂路で最終追い切りを決行。気合をつけられると、また一つギアをグンと上げ、力強く脚を伸ばして