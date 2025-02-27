表情から充実感があふれ出た。キャンプ直前の左足首捻挫でリハビリに終始した昨春とは全く違う。日本ハム・清宮幸は沖縄・名護キャンプを完走し、「ケガをしなかったので100点」と声を弾ませた。キャンプを調整期間ではなく「シーズンの一つ」として捉え、体や技術面の好不調の波を感じながら過ごした。紅白戦も含めて実戦8試合で22打数10安打、6打点、打率・455と好調を維持。「安打が出てるのはいいけど、もっと長打を出した