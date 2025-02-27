唐沢寿明主演のマネーサスペンスドラマ『プライベートバンカー』。本日2月27日（木）、同ドラマの第8話が放送される。【映像】「くそおおお！」“最強母”のえげつない逆襲…土屋アンナが絶叫崩れ落ちプライベートバンカーとは、富裕層を相手に資産管理や資産形成の助言を行うマネーのプロフェッショナル。その中でも圧倒的な金融知識と人脈を持ち、富豪たちの資産や利益を守るためなら何でもやる凄腕プライベートバンカー・庵野甲