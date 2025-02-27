FANTASTICS佐藤大樹（30）が26日、都内で「TAIKI MAGAZINE」（ワニブックス）発売記念イベントを開催した。自身が編集長となり、JO1川西拓実（25）なにわ男子高橋恭平（24）らへ自ら取材を実施。「構想から1年、魂を込めて作った。500点満点です」と胸を張り、「FANTASTICS全員でハワイ旅行に行けるぐらい売り上げたい」と目標を掲げた。