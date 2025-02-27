【モデルプレス＝2025/02/27】俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「プライベートバンカー」（毎週木曜よる9時〜）の第8話が、27日に放送される。【写真】唐沢寿明＆山口智子夫婦、ペアルックで仲良し密着◆唐沢寿明主演「プライベートバンカー」富裕層を相手に資産管理や資産形成の助言を行い、資産や利益を守るためなら“何でもやる”プライベートバンカー。本作は、凄腕のプライベートバンカー・庵野（唐沢）が