▼クリノメイ（須貝師）中間はテンションを上げないように調整。いい動きをしている。能力的にもっとやれていいと思う。▼サウンドサンライズ（音無師）元々、稽古は動かないので時計は十分。前走はスタートが悪かった。ゲートを決めたい。▼ザラタン（中竹師）動きは良かった。中間はゲートを練習しているので、しっかり出てほしい。▼スリールミニョン（高橋康師）坂路でリズムを合わせた調整。乗り手の感覚より時計が速