サッカー元日本代表で日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）アトレチコ鈴鹿のＦＷ三浦知良が２６日、５８歳の誕生日を迎えた。この日は三重県鈴鹿市内でスポンサーを招いたクラブのパーティーに出席。選手・スタッフ紹介の場面では１人だけ姿を見せなかったが、パーティー終盤に突然、茶色いチェック柄のジャケット姿で会場に登場。５８本のバラの花束を贈られ、出席者によるバースデーソングで祝福された。取材には応じなかった